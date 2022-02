Lloran la muerte de mujer en supuesta relación abusiva

SAN ANTONIO – El hallazgo de una pareja sin vida pareciera corroborar los relatos de sus familiares y vecinos sobre una supuesta relación abusiva.

Martha Sandoval aseguró a Telemundo 60 San Antonio que el viernes 18 de febrero fue la ultima vez que habló con su hija, Juanne Sandoval.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“Él la maltrataba”, dijo la señora Sandoval. “Yo vine para acá porque me habló llorando que se quería morir, como despidiéndose, entonces yo vine para acá y le dije ‘aquí estoy afuera, Juanne, sal’, pero como tiene perros ya no me pude bajar y nunca salió”.

La hija de Sandoval, de 41 años, fue encontrada sin vida la mañana de este lunes junto al cadáver de su pareja en la casa donde vivían, ubicada al oeste de San Antonio en 100 Enrique Avenue. Ambos presentaban impactos de bala.

El jefe de la policía, William McManus, explicó que las evidencias en el lugar del crimen apuntan a que la pareja murió en un asesinato-suicidio, aunque dijo que esa versión podría cambiar con el desarrollo de la investigación.

McManus añadió que la pareja tenía antecedentes de violencia doméstica, pues sus vecinos habían llamado a la policía varias veces en el pasado al escucharlos pelear.

“No me sorprende mucho porque yo le decía a mi hermana, “ya deja a ese hombre, déjalo porque no es bueno para ti, es muy violento”, precisó Verónica Moncada. “Muy celoso y la golpeaba”.

El Departamento de Policía de San Antonio identificó al hombre como Gavino Daniel Ríos, de 50 años.

La muerte de la pareja sigue bajo investigación.