Fuegos artificiales y diversión: aquí eventos gratis para celebrar el 4 de Julio

SAN ANTONIO - Durante la fiesta nacional que conmemora la independencia de los Estados Unidos se llevarán a cabo eventos con actividades para la familia sin que falte el acostumbrado desfile patriótico.

Las celebraciones se realizarán por toda la ciudad de San Antonio, así como en ciudades cercanas. El siguiente listado incluye detalles de algunos festejos y sus ubicaciones:

Fourth Of July Celebration en el Woodlawn Lake Park

1103 Cincinnati Ave, San Antonio

11:00 am - 9:30 p.m.

Clase gratuita de aeróbico acuático en la piscina pública de Woodlawn Lake Park, juegos de carnaval, presentaciones en vivo de la Banda de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos del Oeste.

The Heart of Texas Concert Band “An Alamo City Fourth”

Trinity Baptist Church

319 E Mulberry Ave.

3:00 p.m.

Annual 4th of July Parade & Picnic

233 Bushnell Avenue

A las 10:30 am comienza el desfile con ruta a la Biblioteca Landa.

4th of July Jubilee

Pickrell Park

703 Oak St, Schertz

A las 9:15 a.m. comienza el 'Let Freedom Run' 5K y un desfile en el centro. A partir de las 6:00 p.m. será el carnaval con música en vivo, carrozas, comida festiva y fuegos artificiales.

Día de Independencia en el Álamo

300 Alamo Plaza

9:00 a.m. a 5:30 p.m.

Habrá recreaciones históricas, demostraciones de historia, lecturas, oportunidades fotográficas, exhibiciones de armas antiguas y demostraciones de disparos. Las fiestas duran de 9 am a 17:30 pm en Alamo Plaza y son gratuitas para el público.

Desfile anual del Día de la Independencia en el vecindario de Oak Park Northwood

Estacionamiento de la Iglesia Presbiteriana de Northwood

518 Pike Road, San Antonio

El desfile será a las 9:30 a.m.

Comienza y termina en el estacionamiento de la Iglesia Presbiteriana de Northwood

Ceremonia Patriótica

Cementerio Nacional Sam Houston

1520 Harry Wurzbach Rd.

10:00 a.m. será el inicio de la colocación de coronas y la dedicación militar. Se honrará a los hombres y mujeres caídos en servicio desde la Revolución Americana hasta la actualidad.

Historic Market Square

514 W Commerce St, San Antonio

A lo largo del día

Podrás escuchar música y probar comida variada. Participarán artesanos, personajes patrióticos y presentaciones de bandas en vivo.