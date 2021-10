“Fui a terapia y me enseñaron a caminar”: comerciante recuperado de aparatoso accidente

SAN ANTONIO - Tras un accidente de autos que le requirió varios meses de terapias para volver a caminar, un residente de San Antonio ha regresado a la cocina. Es ahí donde hace lo que más disfruta y con lo que se gana el sustento.

Carlos Espino está de vuelta en su negocio, donde confecciona comida cubana. Hace siete meses que no podía estar allí, mientras se recuperaba de los daños sufridos en el accidente vehicular causado por un conductor presuntamente intoxicado.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“Pasé como tres o cuatro meses en una silla de ruedas. No podía caminar hasta que me fui a terapia y me enseñaron a caminar”, dijo Espino.

“Es algo muy difícil, pero sigo luchando pero yo creo que Dios me salvó por una razón y no voy a desperdiciar esa oportunidad que me dio en la vida”, agregó el negociante.