“Me la arrebató”: madre pide ayuda para encontrar a chofer que mató a su hija

SAN ANTONIO – La madre y hermana de una joven que murió en un accidente vehicular se dirigieron al público para hacer un llamado y pedir ayuda para encontrar al conductor responsable del choque.

"Me ha dejado un vacío muy grande esa persona", explicó Rosalinda Villagómez, madre de la víctima.

Geneasse Kassandra Guel, de 27 años, falleció tras un accidente ocurrido a eso de las 3 a.m. de este 24 de octubre en la intersección de Evers Road y Fairford Drive, al noroeste de San Antonio cerca del Loop 410.

Según la policía, Guel era la pasajera frontal de un Kia Forte que fue impactado por el conductor de una Chevrolet Silverado, de color verde oscuro, que se atravesó frente al auto en el que viajaba ella.

El choque causó que el Kia después golpeara un señalamiento de alto.

No obstante, el conductor de la Chevrolet huyó a pie tras el choque, sin prestar auxilio a Guel ni a su chofer. Ella murió a causa de las heridas que sufrió durante el accidente.

"No le ayudó a mi hermana y no habló para pedir ayuda", lamentó Corina Villagómez.

Guel era estudiante de la facultad de Educación en la Universidad de Texas en San Antonio (UTSA, por sus siglas en inglés) y estaba supuesta a graduarse este 2021. Ella, además, trabajaba como asistente de docente en varias escuelas primarias de la ciudad.

"Yo le diría que, por favor, se entregara", dijo la madre de Guel sobre el sospechoso. "Que se entregara porque me arrebató a mi hija, me la arrebató, me la quitó de mi lado, le quitó muchos sueños a mi hija".

La unidad de Alto al Crimen (Crime Stoppers) ofrece una recompensa de hasta $5,000 por información que ayude a identificar y localizar al conductor que se dio a la fuga.

Si deseas hacer una denuncia anónima, llama al 210-224-7867.