Hace tres años su hija embarazada fue asesinada frente a sus nietos: ahora batalla contra el cáncer

SAN ANTONIO – Una madre hispana cuya hija embarazada fue asesinada se apoya en su fe a la Virgen de Guadalupe para un milagro tras ser diagnosticada con cáncer y pide que fuerzas para cuidar de los dos nietos que adoptó al quedarse huérfanos por la tragedia.

De acuerdo con autoridades, Gabriela Rodríguez, de 24 años, recibió un disparo de su expareja y padre de sus dos hijos dentro de una casa en la cuadra 11300 de Candle Park el día de Navidad de 2019.

La joven madre tenía menos de un mes de su fecha de parto cuando fue asesinada frente a sus dos hijos. Después de dispararle a la mujer, el sospechoso se quitó la vida, según autoridades.

“El padre de sus hijos la mató cuando ella iba a la casa a entregar a los bebés y después él se mató frente a los niños”, dijo Rosario García, madre de la víctima.

La tragedia le trajo gran dolor a García, pero asegura la Virgen de Guadalupe ha sido su luz.

“No puedo explicarlo. Ella nunca me ha dejado, ella me detiene de la mano definitivamente si no fuera por la virgencita no creo que pudiera estar haciendo lo que hago hoy”, indicó.

Además del dolor de perder a una hija, la mujer lleva varios años luchando contra el cáncer medular.

La mujer narra que el camino no ha sido fácil y el tratamiento la hace sentir débil por lo que se encomienda a su fe en busca de un milagro

“Le pido y le ruego a la virgencita que por favor hable con Diosito y le pida que por favor me salve la vida para mis hijos”, dijo.

Ella tiene dos hijos de 13 y 11 años y tras la muerte los padres de sus dos nietos ella los adoptó. A cumplirse tres años del asesinato, la familia se une en devoción a la morenita Rosario y no pierden la esperanza de que su fe la salvara.