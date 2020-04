“Hay que seguir adelante”: dueña de restaurante que busca ayudar a la comunidad

KERRVILLE - Cuando Patricia Lanfranchi abrió el restaurante The Humble Fork toda su familia había invertido sus ahorros para hacer un sueño realidad. Ahora, como en tantos otros establecimientos de comida, el panorama es incierto.

El restaurante ubica en el emblemático edificio Panfaif, en el centro de Kerrville. Antes el lugar se veía repleto de gente celebrando cumpleaños y fiestas.

Ahora, en medio de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, Lanfranchi y su esposo llevan la comida a los lugares donde se la ordenan. Ya despidieron a sus 14 empleados y luchan para mantenerse a flote.

“Cuando no había COVID la gente iba y se sentaba. Desde que empezó todo bajó un 90 u 80 por ciento. La gente está en su casa y estamos ofreciendo comida para llevar solamente, pero no es lo mismo porque todo el mundo está haciendo lo mismo”, expresó la comerciante.

Sin embargo, a pesar de que no están en su mejor momento financiero, no desaprovechó una oportunidad para ayudar a los migrantes que viven en el albergue Posada Guadalupe y no tienen para comer.

“Que bueno que los pudimos ayudar hoy a ellos. Lo más triste de todo esto es que nos tenemos miedo de la gente a la gente, unos a otros nos tenemos miedo”, añadió.

Lanfranchi recalcó que en The Humble Fork quiere seguir ayudando a la comunidad. Por eso anuncia que cualquier persona puede hacer una orden en el restaurante para los migrantes y ellos se la entregan. El número del restaurante 830-955-5528.

“Hay que seguir adelante, no nos queda de otra”, concluyó.