Hombre detenido por error se siente atacado física y emocionalmente por oficiales

SAN ANTONIO - El hombre que fue detenido por error por oficiales de la Policía de San Antonio (SAPD, por sus siglas en inglés) ofreció su versión de los hechos. Hizo las declaraciones un día después de que se revelara el video corporal de los oficiales.

Este miércoles Mathias Ometu, junto a sus abogados, describió con un nudo en la garganta lo que vivió desde que fue arrestado hasta el momento en que fue liberado.

El afroamericano explicó que estuvo dos días encarcelado, mientras pensaba que estaban violando sus derechos.

Indicó que se sintió atacado física y emocionalmente por los oficiales que lo arrestaron erróneamente.

Estableció que cuando se ejercitaba corriendo, como normalmente lo hace, no traía consigo su identificación. Además, sabía que tenía el derecho de no identificarse ante las autoridades si no deseaba hacerlo.

A pesar de que los oficiales le pedían que se tranquilizara, dijo que no podía hacerlo debido a que él sabía que estaban deteniendo a la persona equivocada.

Tess House, la abogada que lo representa, planteó que más que exigir justicia por lo ocurrido pide que SAPD asuma las consecuencias, sea más estricto al momento de contratar oficiales y reciban más entrenamientos.