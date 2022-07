Viajó a San Antonio en busca de hermano que murió en tráiler

SAN ANTONIO – La Oficina del Médico Forense del Condado Bexar informó este martes que ya se tienen las identidades, tanto definitivas como potenciales, de las 53 personas que fallecieron tras viajar hacinadas en el remolque del camión hallado en San Antonio.

Entre los fallecidos estaría Josué Díaz, quien salió de su natal Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca, en México, con la ilusión de llegar a trabajar en Estados Unidos para ofrecerles una mejor vida a su esposa y sus padres.

“Yo le rogaba a Dios que no fuera él que estuviera ahí”, dijo Manuel Díaz sobre el momento en que se enteró de la tragedia con los migrantes en el camión.

Manuel explicó que la última vez que tuvo comunicación con su hermano fue cuatro días antes, cuando Josué le dijo que estaba a punto de cruzar la frontera.

Tras escuchar sobre la muerte de los migrantes en el tráiler, Manuel viajó de Denver, Colorado, a San Antonio en busca de su hermano. Dijo que nadie le daba información y decidió visitar los seis hospitales donde se encontraban los sobrevivientes.

Sin embargo, él no encontró a Josué en ninguno de los centros médicos, por lo que se dirigió a la morgue.

“La morgue nos dijo que una persona tenía los rasgos de mi hermano”, recordó Manuel, asegurando que fue a través de fotografías que se confirmó la muerte de Josué.

Sin embargo, Manuel compartió que el proceso para encontrar a su hermano fue muy difícil.

“Yo batallé mucho teniendo los papeles de mi hermano muerto en las manos y el cónsul no me recibió”, declaró Manuel. “No quiero imaginarme la gente que no puede viajar, que no habla el idioma y no se puede comunicar con la gente”.

El hermano de Josué dijo que tuvo que recurrir al cónsul de México en Austin para solicitar ayuda, pues en San Antonio no recibía respuestas.

“Gracias a Dios mi hermano ya está en la funeraria y ahora ya es cuestión de repatriar”, dijo Manuel.