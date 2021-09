Hospital niega que esté cobrando $4 millones a paciente con COVID-19

NEW BRAUNFELS, Texas – Un hombre de 50 años lleva cerca de siete meses hospitalizado con COVID-19, pero ahora se encuentra en medio de una batalla legal desde su cama de hospital.

Mark Miranda fue ingresado al CHRISTUS Santa Rosa Hospital el 16 de febrero por complicaciones de salud después de que diera positivo a COVID-19. Él permanece en la sala de cuidados intensivos, conectado a un ventilador.

Kimberly Miranda aseguró que el hospital les está cobrando cerca de $4 millones por el tratamiento que ha recibido su esposo en los últimos meses y dijo que él no contaba con un seguro médico previo a ser hospitalizado.

“Solo por el hospital y eso no incluye los doctores o el cirujano o el terapeuta respiratorio”, dijo la mujer.

Sin embargo, el hospital dijo a Telemundo 60 San Antonio que “este paciente no tiene una deuda pendiente de $4 millones o ningún otro monto en el CHRISTUS Santa Rosa Hospital-New Braunfels. De hecho, no cobramos a un paciente hasta después de que es dado de alta”.

Por otra parte, la esposa del paciente añadió que su familia, además, teme que la Corte del Condado Comal le otorgue a la compañía privada Angel Guardians la tutela de él de manera temporal, un fallo que le permitiría tomar decisiones en cuanto a la salud y los bienes del hombre.

El señor Miranda debe presentarse en corte este jueves, una audiencia a la que asistirá desde su cama de hospital a través de una comparecencia virtual.

El representante legal de la familia Miranda declinó comentar sobre el caso, pero Raúl Ramírez, un abogado ajeno a este caso, explicó lo siguiente:

“Normalmente una corte no va a tomar una decisión para asignar a alguien más que a la esposa, a menos que haya una muy buena razón por qué la esposa no debe ser [quien tenga la tutela]. Para ser guardián de una persona o de su patrimonio, no es algo de trámite, es algo que requiere bastante evidencia que se tiene que entregar al juez para que el juez tome una decisión o el jurado. Una persona tiene el derecho constitucional por ley a hacer sus propias decisiones, entonces cuando una persona está pidiendo tutela sobre otra, le estas quitando derechos legales a una persona”.

La petición para entregarle la tutela del señor Miranda a Angel Guardians se presentó por razones físicas o mentales que le están impidiendo tomar sus propias decisiones y porque su esposa no está tomando decisiones relacionadas a la salud de él de manera oportuna, según los documentos de la corte.