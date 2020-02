Identifican a hispano fallecido en accidente en la Autopista 90

SAN ANTONIO – Una familia se encuentra destrozada tras la muerte de uno de sus seres queridos, quien era el padre de una niña de 3 añitos.

Rubén Alejandro Cisneros, de 24, falleció la madrugada de este domingo cuando chocó su camioneta contra un muro de contención de la Autopista 90, a la altura de Zarzamora Street, dijo la policía.

“Siento que parte de mí ya no está conmigo porque él siempre me seguía desde chiquito”, expresó entre lágrimas Violeta Cisneros, hermana del occiso. “No puedo creer que ya no lo voy a ver”.

El vehículo de Cisneros aparentemente fue el único involucrado en el accidente y no se registraron otras víctimas, por lo que la hermana sospecha que él posiblemente se quedó dormido tras el volante.

“El último mensaje que le dijo a mi mamá es que en la mañana lo esperara porque iba a traer barbacoa para almorzar”, dijo la hermana del fallecido.

Lo más triste para la familia es saber que la hija de Cisneros ahora crecerá sin él, explicó la hermanda de él.

La familia realizará una venta de comida este sábado, 15 de febrero, de 11 a.m. a 4 p.m. en 554 Culberson Avenue para cubrir los gastos fúnebres del joven padre.