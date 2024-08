Identifican a joven motociclista que falleció en un accidente al norte de San Antonio

SAN ANTONIO - Las autoridades identificaron al joven que murió en la noche del viernes al norte de San Antonio mientras conducía su motocicleta.

La víctima fue identificada como Shane William Irwin, de 18 años.

El mortal accidente ocurrió en la transitada intersección del bloque 3700 de la calle Bulverde. Luis Atay conversó con Jonah Kennedith, quien dice ser el mejor amigo de la víctima.

"No podía creer lo que había pasado", dijo Kennedith. "Me duele mucho porque el motociclista que murió estaba a punto de celebrar su cumpleaños número 19. Yo y todos nuestros amigos íbamos a salir a pasear con él en su cumpleaños, ir a uno de sus lugares favoritos a comer y todo eso. Pero ahora no estoy seguro de lo que vamos a hacer por él."

Kennedith también manifestó que todavía no tiene información sobre la entrega del cuerpo y los servicios funerarios de su amigo.

Según el informe de la policía de San Antonio, la víctima transitaba por el bloque 3700 de la calle Bulverde cuando se estrelló con un vehículo sedán de color azul que estaba realizando un giro a la izquierda.

Las autoridades confirmaron que la víctima fue declarada muerta en la escena. Además, se pudo conocer que el conductor del vehículo es un hombre de la tercera edad, que fue transportado a un hospital de la zona.

Asimismo, se desconoce si el conductor del vehículo involucrado enfrentará cargos.