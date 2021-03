Invitan a eventos en los que regalarán árboles frutales

SAN ANTONIO - El Departamento de Parques y Recreación de San Antonio llevará a cabo varios eventos de adopción de árboles frutales. El primero de ellos se llevará a cabo este sábado.

Según se anunció, este primer evento se realizará en los predios de la Universidad Texas A&M San Antonio, en One University Way. Será de 8:00 a.m. al mediodía, o hasta agotar existencias.

La entrada de acceso será a través de S. Zarzamora Street a Jaguar Parkway y la entrega de árboles se hará en el estacionamiento 3.

Habrá 600 árboles frutales disponibles incluyendo manzana, higo, limón, lima, mandarina, naranja y pera. Se entregará un árbol por coche en orden de llegada.

Todos los árboles son proporcionados por el Departamento de Parques y Recreación a través del Fondo de Preservación y Mitigación de las Copas de los Árboles.

Por otro lado, el 20 de marzo habrá un evento similar al este de San Antonio, a partir de las 8:00 a.m. Se llevará a cabo en el Complejo deportivo Wheatley Heights, en el 200 Noblewood Dr.