Jennifer López hará concierto en San Antonio para celebrar su cumpleaños

SAN ANTONIO - Jennifer López anunció una gira de conciertos durante la cual se presentará en varias ciudades de Texas, incluido San Antonio.

El recorrido lleva por nombre This Is Me… Now y se extenderá durante parte del 2024 y del 2025.

Incluirá 25 presentaciones por todo el país para celebrar el cumpleaños de la artista, según la página web oficial de la gira musical.

Además de las actuaciones de López, según se informó, la gira contará con la “World of Dance Experience”, que incluye invitados sorpresa del programa de baile que transmite NBC.

En Texas este 2024

La cantante se presentará en San Antonio el 5 de julio, 19 días antes de su cumpleaños. Será en el Frost Bank Center.

Los precios promedio para su concierto en San Antonio disponibles en la página web oficial fluctúan entre $100 y $2,300.

Antes de eso, cantará el 2 de julio en el Moody Center de Austin y el 3 de julio en el Bert Ogden Arena de Edinburg.

El concierto en Dallas será el 6 de julio y se llevará a cabo en el American Airlines Center.