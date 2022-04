En pleno juicio, acusado cambia de postura y se declara culpable de doble asesinato

SAN ANTONIO – El juicio en contra de un acusado de asesinato capital terminó antes de lo previsto después de que él llegara a un acuerdo con la fiscalía.

Johnathan Winston Johnson, de 28 años, se declaró inocente al comenzar el juicio, pero luego aceptó su culpabilidad tras solo dos días de testimonios, informó la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado Bexar.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Durante el juicio, Johnson fue señalado como la persona que irrumpió en un departamento la noche del 4 de marzo, 2019, y comenzó a disparar en contra de los ahí presentes. Andrés Luis Rangel, de 19 años, y Katrina Marie Casarez, de 18, murieron en la balacera, mientras que otras dos mujeres resultaron heridas.

Una de las sobrevivientes declaró en el primer día de juicio que sus dos hijos pequeños también estaban en el departamento cuando Johnson les disparó. Los niños resultaron ilesos.

Según la sobreviviente, el atentado ocurrió después de que ella cancelara algunas líneas telefónicas que habían sido añadidas a su cuenta de manera fraudulenta.

Como resultado del acuerdo con la fiscalía, Johnson fue condenado a pasar 40 años en prisión por el cargo de asesinato. Él, además, recibió otra sentencia de 5 años en prisión tras declararse culpable de un cargo de agresión contra un oficial, el cual no estaba no relacionado a la balacera mortal. Ambos castigos deberán cumplirse al mismo tiempo, y él no podrá solicitar la libertad condicional hasta haber servido la mitad de su condena.