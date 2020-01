Rinden despelucado tributo a Kobe y Gigi Bryant

SAN ANTONIO – Los fanáticos de Kobe Bryant comenzaron a rendirle tributos desde el momento en que se dio a conocer su trágica muerte la mañana de este domingo.

Los aficionados de San Antonio no fueron la excepción, y un peluquero decidió honrar a la exestrella de la NBA y su hija Gigi, quien también falleció en el accidente de helicóptero, muy a su manera.

“Esto era algo que me tocó el corazón porque me encanta el Kobe”, expresó José Barajas sobre la muerte de su ídolo. “Eso es lo que me quebró el corazón más, cuando escuché que su hija estaba con él”.

Luego de enterarse del accidente, donde también murieron otras siete personas, Barajas llamó a uno de sus amigos para proponerle un tributo despelucado.

Barajas entonces plasmó los rostros de Kobe Bryant y su hija Gigi en la nuca de su amigo Gabriel Díaz, quien también es fanático del fallecido basquetbolista.

“En realidad es simplemente para rendirle tributo”, dijo Díaz.

El singular corte de cabello tomó alrededor de una hora y media para crear, aunque Barajas ha realizado este tipo de cortes por los últimos 15 años.

“Las manos que yo tengo, que me dio Dios yo las uso para ser artista”, expresó Barajas.

Los cortes que ha creado Barajas, incluyendo el homenaje a Kobe Bryant y su hija, se han vuelto virales en las redes sociales.