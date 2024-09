Niño de Kerrville enfrenta cargos por presuntas “amenazas terroristas” contra escuela

Un estudiante de 10 años ha sido acusado de un delito grave de amenaza terrorista por amenazar supuestamente con cometer un tiroteo en una escuela secundaria de Kerrville, Texas, informó el lunes la policía.

El niño, que no fue nombrado por las autoridades, publicó "una amenaza falsa en las redes sociales con la intención de causar alarma o pánico", dijo el Departamento de Policía de Kerrville en un comunicado.

El departamento dijo que era consciente de los mensajes de los medios sociales amenazando con llevar a cabo un tiroteo en Hal Peterson Middle School el martes y "de inmediato inició una investigación a fondo sobre estas amenazas."

Los funcionarios de recursos escolares, en colaboración con funcionarios del distrito, comenzaron a investigar y descubrieron que el niño de 10 años hizo las publicaciones en las redes sociales como un engaño.

La policía dijo que "no existía ninguna amenaza válida para Hal Peterson Middle School".

La escuela dijo en un post de Facebook que los consejeros habían estado en las clases durante la última semana para introducir la campaña "See Something Say Something", una iniciativa que anima a la gente a informar de actividades sospechosas.

La policía de Kerrville ha declarado que amenazar con un tiroteo en una escuela es un delito grave y que todas las amenazas se tomarán en serio. Las fuerzas del orden de todo el país han emitido advertencias similares, y la oficina del sheriff del condado de Volusia, en Florida, ha hecho públicas las fotos y los videos de los estudiantes detenidos.

"Las consecuencias legales para las personas que hacen amenazas, incluidos los menores, pueden ser graves y permanentes", dijo la policía de Kerrville. "Instamos encarecidamente a los padres a hablar con sus hijos sobre la gravedad de hacer amenazas, o publicar información en los medios sociales que hacen referencia a la violencia a nuestras escuelas. Recuerde a sus hijos que las amenazas escolares son un delito grave y tendrán graves consecuencias."

Esta nota fue publicada originalmente en inglés por NBC News.