SAN ANTONIO - Un joven de San Antonio enfrenta cargos criminales porque se le acusa de haber amenazado con cometer una masacre, según documentos de una corte federal en Texas.

Trevin Wayne Michael Boone fue arrestado el 13 de junio de 2024.

El documento provisto por las autoridades federales resume los hallazgos de una investigación.

El 19 de diciembre de 2023, el FBI recibió un aviso de un individuo en una transmisión en vivo a través del app de mensajería Kik.

La información recibida indica que el sospechoso hizo las amenazas en una sala de chat. Las amenazas decían:

“Estaré en las noticias en breve. Mi nombre es Jeremy Hazen. Búscame en Google dentro de unos tres días, no estoy bromeando y no voy a pegarme un tiro. Voy a llevarme muchos conmigo. No enfrentaré el abismo de oscuridad solo. Recuerda mi nombre, lo verás en las noticias. Estoy ubicado en El Paso Texas, todos saben algo de antemano. Mi nombre es Jeremy Hazen, llevaré al menos 12 personas conmigo al infierno. El mundo sólo deseará que se les hubiera avisado de lo que yo te he dicho hoy”.

Ante este panorama, el FBI de El Paso presentó una solicitud de divulgación de emergencia a Kik y obtuvo la dirección del lugar, en San Antonio, desde donde se habían realizado las amenazas.

El FBI San Antonio se puso en contacto con el propietario de la casa, quien le dijo que tenía una red Wi-Fi protegida con contraseña y que la única persona que se encontraba en su casa al momento de la amenaza era su hijo de 18 años.

Los agentes pudieron atribuir el nombre del sospechoso como usuario y lo entrevistaron el 23 de mayo de 2024.

El sospechoso admitió haber hecho las declaraciones en el chat de Kik.

Además, afirmó que estaba drogado en el momento en que hizo las amenazas y que no tenía intención de lastimar ni disparar a nadie.

Afirmó también no poseer armas de fuego y que no podía tenerlas en su casa porque su hermano, con quien vive, es un delincuente convicto.

El sospechoso dijo que se graduaría de Brennan High School en un par de semanas, pero los agentes determinaron que estaba mintiendo.

La cuenta de Facebook del sospechoso lo muestra usando lo que parece ser una armadura antibalas, mientras sostiene lo que parecen ser dos armas de fuego en sus manos y otra arma de fuego en su regazo.

Por otro lado, el jueves 13 de junio de 2024 el sospechoso compró un Rifle Winchester Magnum, cinco AR-15 y cargadores de 30 balas en una tienda de armas ubicada en la avenida San Pedro, en el norte de San Antonio.

A través de la verificación de antecedentes del sospechoso, no pudo salir con el rifle hasta que pasaran la suspensión de 15 días.

Por esta razón el sospechoso salió de la tienda con cartuchos de balas, pero no pudo llevar las armas.

El sospechoso enfrenta cargos de Comunicaciones interestatales: amenazas.

Se trata de una ley federal que declara ilegal la transmisión de comunicaciones amenazantes.

Esta ley fue promulgada para criminalizar las amenazas realizadas a través de fronteras estatales o internacionales, protegiendo a las personas del daño causado por comunicaciones amenazantes enviadas por correo, llamadas telefónicas, mensajes en línea, etc.