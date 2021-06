La policía metropolitana de Las Vegas reveló nuevos detalles sobre el caso de asesinato de Liam Husted, de 7 años, quien era residente de California y que fue encontrado asesinado en las afueras del valle, en Mountain Springs.

Ray Spencer, teniente de la policía metropolitana, reveló que todo comenzó el pasado 24 de mayo cuando el padre de Liam regresó a su casa y se dio cuenta que las pertenencias de su hijo y las de su pareja, Samantha Moreno Rodríguez, no estaban.

Spencer dijo que el padre solo encontró un mensaje que fue dejado por la sospechosa en donde decía “Lo siento, tenía que hacerlo así…voy a tratar de conseguir una casa para Liam y para mí y podemos hablaremos sobre esto en el futuro”.

Debido a esto, el padre no supo que hacer ya que no tuvo ninguna señal que indicara que la sospechosa o que su hijo estuvieran en algún peligro inminente o que hubiera algún tipo de circunstancia sospechosa.

En la siguiente semana, el padre contactó la policía de San José porque quería documentar el incidente y, según Spencer, las autoridades no encontraron nada sospechoso en el mensaje, además de que reveló que no quería meter a Samantha en problemas por lo que no quiso realizar la denuncia de secuestro por parte de un padre.

Tres días después (4 de junio), una amiga de la sospechosa vio el retrato que la policía de Las Vegas había revelado, y sabiendo que nadie sabía sobre el paradero de Samantha, fue con la policía de San José, California, para reportar que ese menor podría ser Liam.

El padre, quien reportó la desaparición de su hijo, según la policía, no es sospechoso en el caso. La madre es la "principal sospechosa".

Las autoridades de San José comenzaron la investigación y se comunicaron con la policía de Las Vegas y, tras realizar una prueba de ADN de una almohada de Liam, se pudo confirmar que el menor encontrado Mountain Springs era él.

Tras conocer la identidad de Liam, comenzó la búsqueda de su madre quien ahora es la principal sospechosa del asesinato.

Spencer reveló que Moreno Rodríguez fue vista en un hotel en Las Vegas y autoridades creen que en ese momento Liam estaba con vida, por lo que piensan que el menor fue asesinado en el lugar en donde fue abandonado.

Durante la conferencia de prensa se reveló que el arresto de la sospechosa se dio alrededor de las 6 a.m. del martes 8 de junio mientras estaba acompañada de otro hombre, quien Spencer reveló, no es sospechoso en el asesinato y que creen que ella estaba sola al momento de que Liam perdió la vida.

De momento están trabajando en que la sospechosa llegue a Las Vegas y en determinar cómo es que Liam terminó perdiendo la vida. El médico forense del condado Clark no ha revelado las causad de muerte del menor.