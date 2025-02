Lotería, vigilar bolsos y romance; cómo detectar las estafas más comunes

SAN ANTONIO - Aunque existen muchos tipos de estafas todas tienen como objetivo común quedarse con tu dinero.

La Oficina de Asuntos Consulares en Estados Unidos publicó un informe con ejemplos de las estafas más comunes.

Te presentamos algunas de ellas con detalles sobre las técnicas que usan los estafadores. Así puedes estar alerta y no caer en la trampa.

Estafa romántica

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo San Antonio aquí.

Una persona que no conoces te ofrece rápidamente amistad, romance y/o matrimonio. Luego, afirma tener problemas en el extranjero y te pide dinero. Estos estafadores pueden decir que necesitan ayuda para pagar facturas de hospital, tarifas de visa o gastos legales, entre otros ejemplos.

Estafa de abuelos/familiares:

Una persona se comunica contigo por correo electrónico o redes sociales, haciéndose pasar por tu nieto, sobrino, sobrina u otro miembro de la familia. Dice que necesita dinero y que lo mantengas en secreto.

Estafa de tráfico de drogas:

Puede comenzar como relaciones románticas, o un estafador puede comunicarse contigo por teléfono o correo electrónico para pedirte ayuda para transportar algo. Es muy probable que estén intentando que transportes algo ilegal (como drogas) con la esperanza de que no te detecten o de que, cuando lo hagan, seas tú y no ellos quien se enfrente a un arresto.

Estafa de lotería:

Este estafador afirma que has ganado una lotería extranjera. Te promete un premio en metálico muy grande, pero te dice que primero debes pagar los impuestos y otras tarifas de procesamiento. Si no compraste un billete de lotería en un país extranjero, probablemente no hayas ganado ningún premio.

Estafa en el aeropuerto o de “vigilancia de bolsos”:

Un desconocido le pide que vigile su bolso o cartera. Se va y luego regresa con alguien que se hace pasar por un oficial de policía. El bolso que le dejó puede contener drogas u otros artículos ilegales. Los perpetradores luego le exigen que les dé dinero para evitar ser arrestados.