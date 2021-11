13 lugares para ver luces de Navidad en el área de San Antonio

SAN ANTONIO – Las luces y adornos navideñas marcan el inicio de esta época de celebración cada año.

En San Antonio, se decoran un gran número de lugares con miles de lucecitas y se realizan eventos para disfrutar de la temporada en familia.

Los siguientes son 13 sitios que te recomendamos visitar para divertirte al máximo este fin de año:

1. Paseo del Río: Las luces en el Paseo del Río se encendieron este 12 de noviembre y se mantendrán hasta el 10 de enero. Sin embargo, una ceremonia de iluminación se llevará a cabo el 26 de noviembre, con el tradicional desfile de barcazas Ford Holiday River Parade.

2. Plaza Álamo: La luces y el pino de Navidad en la Plaza Álamo estarán encendidos del 19 de noviembre al 3 de enero. Además, el Álamo extenderá su horario durante esta temporada y estará abierto a diario desde las 9 a.m. hasta las 7 p.m.

3. Travis Park: Travis Park es el sitio donde se encuentra el árbol de Navidad oficial de la Ciudad de San Antonio, el cual será iluminado este 26 de noviembre. El parque también cuenta con una pista de patinaje sobre hielo, que estará abierta del 19 de noviembre al 17 de enero.

4. Pearl Brewery: El popular sitio es decorado cada año para la época festiva. Además, está muy cerca a las luces que iluminan el Museum Reach, que estarán encendidas del 12 de noviembre al 10 de enero.

5. University of the Incarnate Word: UIW dará inicio a la temporada de fiestas este 20 de noviembre, con el anual "Light the Way". La universidad se ilumina con cerca de un millón de luces de Navidad, que se podrán apreciar a lo largo de Broadway Street y Hildebrand Avenue.

6. Santa's Ranch: Si prefieres hacer un recorrido en coche, Santa's Ranch, en New Braunfels, ofrece una experiencia como muy pocas. Los visitantes pueden disfrutar de un paseo iluminado desde el 5 de noviembre hasta el 2 de enero.

7. Windcrest: La ceremonia de iluminación Windcrest Light Up será este 4 de diciembre. Los residentes participan en una competencia de decoración, convirtiendo los vecindarios en recorridos mágicos que se pueden apreciar hasta el 31 de diciembre.

8. Boerne: El evento Old West Christmas Light Fest se realiza en un rancho de Boerne y transforma el entorno en un pueblo navideño del viejo oeste. Esta atracción estará abierta en días selectos desde el 25 de noviembre hasta el 24 de diciembre.

9. Selma: Otro recorrido en coche se puede apreciar en Selma gracias a The Light Park, que cuenta con un millón de luces y uno de los túneles iluminados más largos del mundo. Estará abierto a diario desde el 5 de noviembre hasta el 2 de enero.

10. Zoológico de San Antonio: El Zoológico de San Antonio abre sus puertas durante la noche para quienes deseen disfrutar del parque rodeados de luces navideñas. Zoo Lights estará abierto del 19 de noviembre al 2 de enero.

11. Six Flags Fiesta Texas: El parque de diversiones Six Flags Fiesta Texas dedica días selectos entre el 20 de noviembre al 2 de enero para celebrar la época de Navidad.

12. SeaWorld San Antonio: SeaWorld ofrece una celebración de Navidad con cerca de nueve millones de luces. Este evento será del 11 de noviembre al 2 de enero.

13. Natural Bridge Caverns: Navidad en las Cavernas ofrece a sus visitantes actividades de Navidad, mientras que el parque es iluminado con miles de lucecitas. Los interesados pueden visitar las cavernas en días selectos hasta el 23 de diciembre.