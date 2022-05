Madre de bebé enterrado debajo de una casa móvil llega a acuerdo con la fiscalía

SAN ANTONIO – El caso sobre la muerte del bebé James Avi Chairez tomó un importante giro este jueves después de que su madre llegara a un acuerdo con la fiscalía.

D’Lanney Chairez aceptó el acuerdo sin oponerse al cargo de manipulación de evidencia que enfrenta con relación a la muerte de su hijo de 18 meses. Esto significa que ella será convicta por este delito, pero al no declararse no culpable, no irá a juicio.

La fiscalía y la defensa acordaron una condena de cinco años en prisión para la madre. Sin embargo, cabe la posibilidad de que ella pase hasta 10 años en prisión, pues el juez Michael Mery ordenó una investigación para reunir más información antes de dictar la sentencia este 8 de agosto.

Chairez fue arrestada en marzo de 2021 y ha permanecido recluida desde entonces. Este tiempo que ella ha estado en la cárcel será considerado parte de la condena.

Gran parte de los detalles del acuerdo no serán públicos por tratarse de una víctima que era menor de edad y debido a que la investigación sobre su muerte sigue abierta, según se explicó en la corte.

El bebé fue reportado desaparecido en febrero de 2021, después de que otros familiares denunciaran que no lo veían a él ni a su madre desde el Día de Acción de Gracias en 2020.

Los restos del pequeño fueron encontrados a finales de abril tras dos meses de búsqueda, dentro de una mochila que estaba enterrada debajo de la casa móvil en la que él vivía con su madre.

Las autoridades no han revelado la causa de muerte del menor, pero sí dijeron que encontraron rastros de sangre humana en una sábana que estaba en su cuna.