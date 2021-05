Madre denuncia balaceras en su comunidad y exige mayor seguridad

SAN ANTONIO – Una madre de San Antonio se ha dedicado a recaudar firmas para pedir mayor seguridad en la comunidad donde vive, pues dice que las balaceras han acabo con la tranquilidad de su familia.

“Mi lucha no va a parar, pero no me vas a destruir a mi familia y no me vas a venir a matar”, fue el mensaje que envió Janet García a los responsables por los presuntos tiroteos.

García reside en Alazán Apache Apartments con sus dos hijos. El complejo de viviendas está ubicado al oeste de la ciudad en la esquina de S Brazos Street y Colima Street.

Según García, los incidentes con armas de fuego en su comunidad han ido en aumento en las últimas semanas, incluso una bala impactó la habitación de sus hijos. Por fortuna, la familia no se encontraba en la casa en ese momento.

“Yo quiero paz, yo quiero vivir bien con mis hijos, yo quiero darles la oportunidad de que crezcan, que tengan la oportunidad de correr y jugar como un niño normal”, exigió García.

Una vecina de García se ha unido a su llamado por más seguridad, pues dice que las balaceras también ocurren detrás de su casa.

“Tengo que esconder a mis niños debajo de la cama”, dijo Amanda Udalle.

Las dos madres y múltiples personas más han firmado la petición con la esperanza de que los funcionarios y autoridades locales actúen para poner fin a esta situación.

Alazan Apache Apartments es uno de los complejos de viviendas publicas administrado por la Ciudad de San Antonio bajo la San Antonio Housing Authority. Telemundo 60 San Antonio pidió una respuesta a este organismo respecto a las denuncias de los residentes y se encuentra en espera de una declaración.