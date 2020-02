“Lo dejaron tirado como si fuera un animal”: madre pide justicia tras muerte de hijo

SAN ANTONIO – Una madre celebró en cumpleaños de su hijo de la manera más amarga, pues también se cumplieron tres meses de la muerte de él.

El cuerpo de Alvin Marcelo White fue encontrado la noche del 13 de noviembre a orillas de la intersección de WW White Road y la Interestatal 10. Él tenía 28 años.

"Ahí lo dejaron tirado como si fuera un animal", lamentó Ramona Treviño, madre del fallecido. "Ahora me siento bien quebrada. Sin mi hijo me siento que me voy a morir".

Este jueves, la madre y familiares regresaron al lugar donde White dio su último respiro para realizar una vigilia en celebración por el cumpleaños de él y exigir justicia.

Un reporte policiaco preliminar destacó que el cuerpo de White estaba parcialmente en la acera y parcialmente en la calle, con una pierna fracturada y terribles heridas en la cabeza.

Los investigadores sospechan que el peatón fue atropellado por un conductor que se dio a la fuga, aunque no localizaron a posibles testigos.

"Que se entregue, que yo ya lo perdoné", fue la petición de la madre hacia el conductor responsable.