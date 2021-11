Madre suplica justicia a más de un año de que su hijo fuera atropellado a muerte

SAN ANTONIO – A más de un año de un accidente mortal, una madre no encuentra consuelo, pues la persona que le arrebató la vida a su hijo sigue sin enfrentar las consecuencias.

Pablo Hernández, de 42 años, murió en el hospital tras ser atropellado en la esquina de Culebra Road y Zarzamora Street la noche del 11 de agosto, 2020.

La policía dijo que él iba caminando por el cruce peatonal cuando fue embestido por el conductor de una camioneta, quien nunca se detuvo a brindarle auxilio.

“Me falta un pedazo de mi corazón, no está completo”, lamentó Gregoria Hernández, madre de la víctima.

La mujer explicó que su hijo recientemente había sido liberado tras cumplir una condena de 15 años, pero él no quería salir de prisión, pues temía enfrentarse al mundo.

“Yo quería que anduviera libre como yo, paseándose por donde quiera, pero no me duró, por eso quisiera que pesquen al responsable o se entregue solo”, añadió con remordimiento la madre. “Si yo le hubiera hecho caso, hubiera firmado papeles para que él no saliera, él estuviera encerrado, pero la cárcel no es buena, la cárcel es muy fea”.

La señora Hernández suplicó al responsable por la muerte de su hijo que se entregue a las autoridades.

Si tienes información que pueda ayudar a resolver este caso, llama al 210-207-7273.