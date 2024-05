“No me morí, pero perdí mi vida”: maestra sobreviviente a la masacre de Uvalde

UVALDE, Texas - Una maestra en la Primaria Robb estuvo cerca de ser alcanzada por los disparos durante la masacre escolar y, aunque sobrevivió, afirma que “perdí mi vida ese día”.

Emilia Marín relató que el 24 de mayo de 2022 estaba en uno de los salones donde el atacante abrió fuego contras los estudiantes.

Dos años después, recuerda bien cómo empezó el incidente a partir del momento en que el atacante llegó a los predios de la escuela.

“Oí la troca y lo vi cuando chocó (en una zanja cerca del plantel). Corrí para adentro a agarrar el teléfono y luego corrí para atrás, para afuera, para ayudarle porque yo no sabía quién era él en ese tiempo”, recordó.

El reporte revela a detalle cómo sucedió la masacre que terminó con la vida de 19 estudiantes y dos maestras en la primaria Robb.

Marín agregó que llamó al 9-1-1 y le dijo a la operadora que alguien había chocado y pensaba que el conductor había sufrido un ataque al corazón.

Sin embargo, minutos después, vivió la experiencia que no puede superar.

Marín aseguró que debe haber estado al menos 45 minutos encerrada en el salón, pensando cómo protegerse del atacante armado.

“Perdí mi vida ese día, no me morí pero yo perdí mi vida…es bien pesado porque yo estoy aquí y ellos no. Yo no debo de ser feliz porque ellos no están aquí”, expresó.