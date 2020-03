Matan a adolescente y hieren a su hermana en la puerta de su casa

SAN ANTONIO – Un acto a sangre fría ha dejado a una familia en medio de la tragedia luego de que un adolescente fuera asesinado en su casa y su hermana resultara herida.

El médico forense identificó al fallecido como Greg Pina, de 17 años.

Los hechos ocurrieron este lunes a la 1:30 a.m. en una vivienda ubicada en 400 Aransas Avenue, al este de San Antonio.

William McManus, jefe de la policía, dijo que alguien tocó a la puerta de la residencia y cuando el joven de 17 años abrió, el sospechoso comenzó a disparar un arma de fuego.

El adolescente murió en el lugar, mientras que su hermana de 13 años fue trasladada al San Antonio Military Medical Center en condición estable, según la policía.

McManus señaló que el ataque parecía haber sido dirigido y no al azar, aunque no dio detalles sobre un posible motivo. El sospechoso se dio a la fuga y no ha sido capturado.