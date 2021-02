Menor descubre a su madre asesinada en una casa del suroeste de SA

SAN ANTONIO – Una mujer fue encontrada sin vida por su hijo en una casa del suroeste de San Antonio este lunes por la mañana, informó la policía local.

Los hechos ocurrieron poco antes de las 8 a.m. en una vivienda ubicada en 5500 Little Creek Drive, cerca de Old Pearsall Road.

La policía dijo que el menor llamó al 9-1-1 para pedir ayuda y dijo que había hallado a su madre inconsciente y herida.

Cuando las autoridades se presentaron en el hogar, la mujer ya había fallecido, añadió la policía.

Un portavoz de la policía se limitó a revelar información sobre el tipo de herida que sufrió la mujer y si hay alguna persona en calidad de sospechosa relacionada a este asesinato.

No se dio a conocer la identidad de la víctima, pero sí se dijo que tenía entre 30 y 50 años de edad.