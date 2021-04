Menor migrante describe cómo fue su experiencia en el Coliseo Freeman

SAN ANTONIO – Las reacciones desde San Antonio hasta la Casa Blanca no se hicieron esperar después de que el Gobernador de Texas denunciara que se están cometiendo abusos y negligencia en el albergue temporal para menores migrantes del Coliseo Freeman.

No obstante, uno de los menores que estuvo alojado ahí por una semana describió la realidad que él vivió en el Coliseo Freeman, un panorama muy diferente al que pintó el gobernador Greg Abbott.

“Fue un poco duro porque uno llega con miedo porque no conoce el lugar, pero todo bien”, dijo el menor, quien decidió no revelar su identidad. “Todo bien, gracias a Dios, y agradecido con el Gobierno porque todo esta bien, gracias a Dios”.

El adolescente, proveniente de El Salvador, salió del Coliseo Freeman este jueves por la mañana para reunirse con su hermano mayor.

“Hay desayuno y refrigerio a las nueve y las 10, almuerzo a las 12, refrigerio a las 3, y hay cena a las 5 de la tarde”, aseguró el menor.

Y es que, según el gobernador, los problemas dentro del Coliseo Freeman incluyen falta de alimentos, agresiones sexuales, falta de personal para cuidar a los menores, y falta de separación entre aquellos que están contagiados con COVID-19 y quienes no.

A esto, el menor respondió que “si hay bastantes personas, pero hay varias secciones y están separados”, añadiendo que cada tres días son sometidos a una prueba de COVID-19.

El adolescente explicó que emprendió su travesía a Estados Unidos tras recibir amenazas después de que uno de sus primos fuera asesinado.

Por su parte, la secretaría de prensa del gobernador Abbott, Renae Eze, confirmó que él recorrió las instalaciones del albergue temporal este miércoles y declaró lo siguiente:

“La Administración Biden desplegó la alfombra roja para lo que resultó ser un espectáculo de perros y ponis. Cortaron abruptamente a un médico que comenzó a revelar detalles sobre niños con COVID. No proporcionaron información sobre las inquietantes quejas presentadas ante la HHSC y el DFPS. Y no había absolutamente ninguna señal de seguridad policial profesional ni dentro ni fuera de las instalaciones. Debido a que la Administración Biden les ha fallado a estos niños, el estado de Texas está tomando medidas. Texas Rangers y DPS han comenzado su investigación sobre las quejas muy serias sobre el tratamiento de estos menores no acompañados y no se detendrán hasta que hayan descubierto la verdad real y estos niños estén a salvo".