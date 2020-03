Mexicana viviendo en China destaca importancia de cuidarse del COVID-19

SAN ANTONIO – Mientras la vida comienza a regresar a la normalidad en China, donde surgió el nuevo coronavirus, un sin número de países se preparan para lo peor, incluyendo a Estados Unidos.

Por tal motivo, una maestra mexicana, que imparte clases de inglés en China, recomienda a las personas seguir las indicaciones de las autoridades y oficiales de la salud para evitar una propagación incontrolable del COVID-19.

“Al principio fue muy impactante porque no sabíamos que era lo que iba a pasar, que era lo que teníamos que hacer”, dijo Cybet Gómez, quien tiene siete años viviendo en Changchun, China.

Gómez explicó que las medidas que implementaron las autoridades de ese país fueron muy estrictas, obligando a los residentes a entrar en cuarentena y cerrando todos los negocios excepto por algunos supermercados.

“Sí fueron medidas extremas, pero yo digo que esto ha sido a beneficio de nosotros, para nuestra familia, para la ciudad, así para todo el país”, agregó.

La maestra, su esposo y su hija llevan cerca de 60 días sin poder salir de casa, pero dice que eso es lo que ha ayudado a China a salir adelante, que las personas cumplan con las restricciones.

“Teníamos que checarnos la temperatura dos veces al día. Todo nos llegaba acá a la puerta, no podíamos ni siquiera salir a sacar la basura”, precisó Gómez. “No podíamos salir sin usar el cubrebocas, no nos dejaban ir a ningún lugar si no usábamos el cubrebocas”.

Luego de haber visto los efectos de la pandemia del nuevo coronavirus de primera mano, la maestra dice que lo mejor es “que se queden en casa, que si tienen que salir de compras, que salgan solo por compras necesarias, que mantengan la distancia”.

“Háganlo por ustedes, háganlo por su salud, háganlo por su familia. Si ustedes de verdad quieren y aman a las personas con las que viven”, concluyó.