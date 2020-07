Mexicano de 25 años desaparece mientras nadaba en Canyon Lake

CANYON LAKE, Texas – La búsqueda por un hombre que desapareció mientras nadaba en Canyon Lake este fin de semana no ha rendido resultados.

La Oficina del Alguacil del Condado Comal pidió a quien pueda tener información sobre Luis Alexandria Rodríguez llamar al 830-620-3400.

El hombre de 25 años, originario de México, desapareció este sábado, 4 de julio, a alrededor de las 4 p.m., según las autoridades.

Los testigos declararon a los investigadores que Alexandria Rodríguez saltó al agua desde una lancha para refrescarse en el área de Party Cove, pero se sumergió unos minutos después y ya no se le vio.

Tanto elementos de la Oficina del Alguacil del Condado Comal como bomberos y paramédicos de Canyon Lake, un equipo de buceo de New Braunfels, y oficiales de Texas Parks and Wildlife Game Wardens se han dedicado a buscar al hombre desde el día del incidente, pero no lo han encontrado.

Alexandria Rodríguez es descrito como un hispano de 5 pies con 6 pulgadas de estatura, cabello negro, y ojos cafés, quien vestía pantalones cortos de color rosa.