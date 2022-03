Miles de residentes se encuentran sin servicio de gas natural en Seguin

SEGUIN, Texas – Toda la ciudad de Seguin se encontraba sin servicio de gas natural, un problema que afectaba a miles de hogares y negocios.

Un comunicado de prensa publicado este martes señaló que más de 200 técnicos se encontraban trabajando en restaurar el servicio en su totalidad, pero se estimaba que el proceso iba a tomar cuatro o cinco días.

“Todos los medidores en la ciudad deberán ser apagados manualmente antes de que el sistema pueda ser reactivado y el servicio restaurado”, leyó el comunicado.

Los equipos de mantenimiento del servicio de gas natural fueron ordenados para trabajar durante la noche en un esfuerzo por agilizar la solución al problema.

“Lo más temprano que CenterPoint Energy estima que los clientes comiencen a ver su servicio restaurado será la tarde del miércoles”, añadió el comunicado.

No obstante, se pidió paciencia, pues algunos consumidores tendrán el servicio de vuelta antes que otros.

La Ciudad de Seguin habilitó un albergue temporal para los residentes que necesiten un lugar donde refugiarse del frío o darse un baño en Hillcrest Church, ubicada en 1440 Eastwood.

Además, la bliblioteca municipal también estará recibiendo a las personas afectadas este miércoles y jueves de 9 a.m. a 8 p.m., el viernes de 9 a.m. a 6 p.m., el sábado de 9 a.m. a 5 p.m., y el domingo de 1 a 5 p.m.