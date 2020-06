Muere peatón atropellado en el Loop 410 al este de San Antonio

SAN ANTONIO – Una persona falleció luego de ser atropellada en las vías del Loop 410 al este de San Antonio, confirmó la policía.

Un informe policiaco preliminar destacó que la víctima era un hombre quien fue impactado por la conductora de un auto en los carriles del periférico cerca de East Houston Street.

El accidente ocurrió poco después de las 10 p.m. de este jueves en una zona prohibida para los peatones y oscura, según el reporte.

Las autoridades agregaron que el hombre vestía ropa de color oscuro, por lo que la conductora no lo vio y no pudo evitar atropellarlo, causándole golpes en la cabeza.

El peatón murió en el lugar del accidente, mientras que la conductora no recibirá cargos penales, pues no estaba intoxicada, no huyó y llamó al 9-1-1.

La víctima no ha sido identificada hasta el momento.