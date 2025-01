Mueren dos peatones atropellados en San Antonio

Los oficiales fueron enviados el sábado a la cuadra 6600 de la autopista US 90 EB aproximadamente a las 4:49 a.m. por un accidente de peatón en un vehículo motorizado, donde se encontraron dos víctimas tendidas en la carretera sin reaccionar.

Ambas víctimas fueron declaradas muertas en el lugar. Según la información recopilada, ambas víctimas estaban intentando cruzar la carretera donde no se permite el paso de peatones.

Un conductor viajaba en dirección este por la US HWY 90 y no pudo evitar atropellar a ambos peatones. Un segundo conductor, que también viajaba en dirección este, no pudo evitar a los peatones y atropelló a una de las víctimas por segunda vez.

Ambos conductores permanecieron en el lugar. No se esperan cargos en este caso.

Los denunciantes aún no han sido identificados.

