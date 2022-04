Bala perdida impacta a mujer sentada en su cama

SAN ANTONIO – Una mujer tuvo que ser hospitalizada después de que una bala la alcanzara mientras ella estaba sentada en su cama.

Acorde al Departamento de Policía de San Antonio, la víctima declaró que el proyectil entró por la ventana, pero ella no logró ver quién disparó.

La mujer fue trasladada a un hospital local tras la balacera ocurrida a eso de las 6 a.m. de este martes en 8400 Hidden Bow Drive, cerca de Old Pearsall Road y Five Palms Drive.

Se desconoce el nombre de la víctima, pero la policía dijo que se trata de una hispana de 29 años.

La balacera continúa bajo investigación.