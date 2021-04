Distrito escolar considera eliminar el uso de las mascarillas en sus escuelas

SAN ANTONIO – A medida que los casos de COVID-19 se mantienen bajos en el área de San Antonio, un distrito escolar plantea la posibilidad de eliminar el uso de los cubre bocas en sus escuelas.

La Mesa Directiva del Distrito Escolar Independiente del Noreste (NEISD, por sus siglas en inglés) llevó a cabo una reunión pública de tres horas este lunes para debatir el tema con los padres de los alumnos y expertos de la salud.

“Si algo me pasa a mí, ¿Quién va a estar ahí para mis hijos?”, reclamó una de las madres presentes.

No obstante, no todos coinciden con la opción de mantener el uso de las mascarillas en las aulas, pues también hubo padres que mostraron oposición y aseguraron preferir que sus hijos ya no sean obligados a utilizarlas.

“¡Que quiten las mascarillas!”, exigió Weston Martínez, argumentando que el cubre bocas hace que su hijo pierda la concentración y le causa dolores de cabeza.

Los miembros de la Mesa Directiva y los padres también discutieron el uso de las mascarillas durante las clases de educación física y mientras realizan actividades al aire libre.

“De cualquier manera, [las mascarillas] son de un 50 a un 80 por ciento efectivas previniendo la transmisión del virus”, declaró una especialista en pediatría durante la reunión.

Aunque no llegó a una decisión este lunes, los miembros de la Mesa Directiva tomarán en consideración las probabilidades de que los estudiantes se contagien en la escuela y lleven el virus a casa, donde puedan transmitírselo a sus padres u otros adultos, y si eliminar el uso de las mascarillas pudiera suponer un paso atrás en el progreso para continuar mitigando la propagación de COVID-19 localmente.