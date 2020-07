No más advertencias para hacer cumplir ordenanza de salud pública

SAN ANTONIO - No más advertencias. Aquellos negocios que no cumplan con la ordenanza de salud pública del condado Bexar ahora recibirán una multa de hasta $1, 000.

Líderes locales enfatizaron en la importancia de esta medida tras el alarmante aumento de nuevos casos del COVID-19.

Desde mediados de marzo, la ciudad de San Antonio ha registrado más de 2, 000 violaciones de la ordenanza de salud pública. Sin embargo, solo se han impuesto 89 multas escritas.

Nelson Wolff, el juez del condado Bexar, dijo que ya no se darán más advertencias a aquellos negocios o individuos que violen la orden.

Wolff planteó que la pandemia no se podrá controlar si continúan las violaciones de la ordenanza de salud pública. Por eso insistió en que es tiempo de recurrir a multas.

La ciudad de San Antonio ha recibido desde marzo 8, 947 llamadas relacionadas a la ordenanza, de las cuales 2, 868 fueron respecto a violaciones.

En ese mismo tiempo, la Oficina del Alguacil del condado Bexar, informó que ha registrado 422 llamadas relacionadas a la orden y 136 violaciones. Hasta el momento, la agencia ha interpuesto 11 multas y una advertencia escrita.

Wolff dijo que ya se comunicó con el alguacil Javier Salazar para que no den más advertencias y comience a hacer cumplir la ordenanza.

Por último, el juez pidió a las personas que si ven a alguien que no use mascarilla o un negocio que no está cumpliendo con la ordenanza, llamen a las autoridades.