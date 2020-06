“Nuestros hospitales están bajo presión”: alcalde ante repunte de casos de COVID-19

SAN ANTONIO – Las autoridades del condado Bexar están instando más que nunca a los residentes a tomar sus precauciones ante el creciente repunte de casos de COVID-19 a nivel local.

“No dejen que el plan de reapertura del Estado sirva como una señal de que las cosas están bien. No lo están. Nuestros hospitales están bajo presión”, publicó en Twitter el alcalde Ron Nirenberg, de San Antonio. “Si no tienen un motivo para estar en un espacio público, no salgan. Quédense en casa lo mayormente posible. Usen una mascarilla. Lávense las manos”.

El llamado se realizó este miércoles después de que se registraran 347 casos nuevos en el condado, sumando un total de 7,814.

Al igual, la cifra de muertes a causa del COVID-19 se elevó a 104 en el condado.

El alcalde Nirenberg y el juez Nelson Wolff, del condado Bexar, modificaron sus órdenes de emergencia de salud pública para prohibir los eventos de más de 100 personas, aunque siguen recomendando que las reuniones en casa sean de un máximo de 10 personas.

Los hispanos siguen representando la mayoría de los pacientes contagiados con un 72.2 por ciento del total de casos confirmados.