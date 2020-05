Ofrecen exámenes de COVID-19 a personas asintomáticas

SAN ANTONIO – El Distrito de Salud Metropolitano de San Antonio anunció la expansión de sus servicios para realizar exámenes de detección del COVID-19 a personas asintomáticas.

Los análisis se realizarán de manera gratuita, dando prioridad a las comunidades más vulnerables y a los residentes que no cuenten con un seguro de salud.

“Seguimos recordándole al público que el examen es un momento en el tiempo. Solo porque una persona arroja negativo, esto no quiere decir que no han contraído el COVID-19 previamente o que no pueden contraerlo en el futuro”, explicó la doctora Dawn Emerick, directora del Distrito de Salud Metropolitano.

Según los oficiales de la salud, los clínicos deberán evaluar a los pacientes para determinar si necesitan ser sometidos a la prueba del nuevo coronavirus, pues se ha encontrado una infección asintomática del SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19.

Se recomienda a las personas a agendar una cita para realizarse el examen del COVID-19, llamando al 210-207-5779 de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m., y de 8 a.m. al mediodía los sábados y domingos.

Para ver los sitios donde puedes realizarte la prueba, entra aquí.