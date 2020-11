Organizan dos jornadas de vacunación gratis contra la influenza

SAN ANTONIO – Con la llegada de la temporada de la influenza, el Sistema de Salud Universitario está invitando a las personas a dos jornadas de vacunación gratuita.

La vacunación será realizada por autoservicio en orden de llegada, aunque los interesados deben registrarse con anticipación. Pulsa aquí para llenar el formulario de registro.

Las familias deben registrar a cada persona que asistirá al evento para recibir la vacuna, incluyendo a menores de 6 meses en adelante.

El primer evento se realizará este sábado, 14 de noviembre, desde las 8 a.m. hasta el mediodía en el Coliseo Freeman, ubicado en 3201 East Houston Street.

La segunda jornada de vacunación será el sábado, 21 de noviembre, desde las 8 a.m. hasta el mediodía en la Universidad Texas A&M San Antonio, ubicada en One University Way.

Los asistentes también deberán seguir todos los protocolos de seguridad establecidos para prevenir contagios de COVID-19, como el uso de las mascarillas y practicar el distanciamiento social.

La mayoría de los seguros médicos serán aceptados, aunque también se ofrecerá la vacuna sin costo alguno para todo aquel que no tenga un seguro de salud.

Para resolver dudas, llama al 210-358-7020.