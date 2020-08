Paciente de COVID-19 cumple su deseo al casarse en el hospital

SAN ANTONIO - Una pareja tenía planeado casarse cuando uno de ellos se infectó con el nuevo coronavirus. Sin embargo, pudieron darse el sí con la ayuda de empleados de un hospital local.

Carlos Muñiz se enfermó gravemente con el COVID-19. “El lunes antes de tener nuestra boda tuvimos que ir como a cinco diferentes clínicas”, explicó su prometida, Grace Muñiz.

Todos sus planes de boda cambiaron en un abrir y cerrar de ojos. “Lo llevé a la emergencia. En ese momento ya sabía que se tenía que quedar y fue bien duro porque no sabemos si los vamos a ver otra vez o si van a salir otra vez. Nomás me acuerdo que se lo llevaron y ya no lo vi por 24 días”, agregó.

El paciente estuvo al borde de la muerte, pero aferrado a su fe logró salir de su estado más crítico.

“Las enfermeras querían hacer esto para nosotros porque habían visto tantas cosas de personas que han fallecido, no se han mejorado y es difícil para ellos venir a trabajar todos los días”, continuó la recién casada.

La boda se celebró este martes en el Hospital Metodista.

“No pude pedir otra cosa mejor de lo que ellos me dieron y de ver a todos los doctores y enfermeras. La verdad, que solo le puse atención a él y la mirada que él tenía de gusto. Había sido mucho tiempo que no lo veía sonreír. Fue un momento que siempre quedará grabado en mi mente”, concluyó.

Carlos sigue en el hospital, pero poco a poco se está recuperando de las secuelas que le dejó esta enfermedad.