“Para mí está viva”: familia esperanzada en hallar a Evelyn Guardado sana y salva

EAGLE PASS, Texas - A una semana de la desaparición de Evelyn Guardado, la joven madre vista por última vez en Eagle Pass, la familia se mantiene con la esperanza de hallarla sana y salva.

“Yo la verdad estoy tan tranquilo. Mientras mis ojos no vean lo contrario, para mí está viva. Yo no me puedo ir a tirar a una esquina a llorar y lamentar por algo que no he visto”, dijo Carlos Chávez, hermano de la mujer desaparecida.

Guardado fue vista por última vez el martes 31 de enero de 2023 saliendo de su lugar de trabajo en el Centro de Detención de Eagle Pass. Según el jefe del Departamento de la Policía de Eagle Pass, Federico Garza, un hombre fue detenido por utilizar sin autorización su auto.

"Había un individuo que resultó con el carro de ella y lo investigamos y miramos que había inconsistencias con las preguntas que le estábamos haciendo. A lo último fue arrestado y le pusimos cargos de andar con un auto que no estaba autorizado en manejar", dijo Garza.

El sospechoso detenido por este delito fue identificado como Jesús Esteban Vásquez. Fue arrestado por la policía de Eagle Pass luego de catear su vivienda y en el curso de la investigación encontraron el vehículo Dodge Charger, propiedad de Guardado.

El tiempo transcurre y al momento no hay pistas sobre su paradero, por lo que se han unido diferentes agencias del orden para encontrarla, como el Departamento de Seguridad Pública, Texas Rangers, Patrulla Fronteriza y oficiales de Seguridad Nacional, incluso ya hay una colaboración con oficiales en México.

EL CARRO DE EVELYN GUARDADO PODRÍA SER LA CLAVE, SEGÚN FAMILIARES

Desde el día de su desaparición, su familia ha reiterado que la clave podría estar en el vehículo de Guardado. Según su hermano, Carlos Chávez, la joven madre dejó a su amiga en su casa después de salir de su trabajo. Luego salió de ese lugar y horas después su teléfono se apagó.

“El carro de mi hermana permaneció en un domicilio por 24 horas. El carro desapareció y se encontró en otro lugar unas millas después”, explicó Chávez.

Los esfuerzos de la familia se han concentrado en una ubicación específica y el hermano dijo que alguien movió el carro de ese domicilio.

La joven desapareció tras dejar a una amiga en casa y de ahí se desconoce su paradero.

La familia de la desaparecida ha pedido ayuda a los residentes del área para que le permitan ver los videos captados por las cámaras de seguridad.

Evelyn Guardado fue descrita como hispana, mide 5'4 de estatura, tiene el cabello negro y ojos color café. Se pide a las personas con información sobre su paradero a que se comuniquen con la policía en Eagle Pass al 830-773-9044.