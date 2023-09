Picante y sabrosa: la comida tex-mex tiene historia y tradición

SAN ANTONIO - Los nachos, las fajitas y las chimichangas son algunas de las delicias que son parte de la gastronomía tex-mex disfrutadas en restaurantes de toda la nación y que se originaron en Texas.

La comida tex-mex comenzó a desarrollarse durante los años 1880 cuando un grupo de mujeres conocidas como las chili queens compartieron sus costumbres mexicanas con los tejanos de San Antonio.

Así lo explica la doctora Yolanda Rodríguez Escobar, de la Universidad de Our Lady of the Lake.

Por otro lado, la doctora Zentella dijo que cuando ocurrió la independencia de Texas la gente estaba acostumbrada a la tradición del chili con carne.

Las especias como el comino, el cilantro y la canela fueron introducidas por los europeos.

“El ingenio de toda esta población mexicoamericana y tejana por vivir en San Antonio y salir adelante a través de la creatividad en cómo cocinar lo que estaba al alcance de los ingredientes es realmente digno de admiración y respeto”, destacó Zentella.