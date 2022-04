Pitbull anuncia concierto en San Antonio

SAN ANTONIO - El rapero Pitbull se estará presentando en San Antonio como parte de su gira "Can't Stop Us Now".

El concierto será el viernes, 9 de septiembre, en el AT&T Center, con la participación del cantante Sean Paul.

La gira de Pitbull por Norteamérica arrancará en julio con más de 50 fechas programadas. El artista también se presentará en las ciudades de Laredo, Houston, For Worth y El Paso, en Texas.

Las entradas para el concierto en San Antonio estarán disponibles en preventa a partir de las 10 a.m. de este jueves, 14 de abril. Los boletos estarán en venta al público en general desde las 10 a.m. del viernes, 15 de abril.