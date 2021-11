Denuncian desaparición de una madre después de que no recogiera a sus hijos de la escuela

SAN ANTONIO – El Departamento de Policía de San Antonio emitió una alerta ante la desaparición de una madre de 30 años.

Meghan Muehlstein fue vista por última vez este 15 de noviembre, cuando las cámaras de vigilancia de un vecino la grabaron entrando a su casa poco después de las 9 a.m.

Un reporte policiaco indicó que Muehlstein debía recoger a sus hijos de la escuela a las 2 p.m., pero nunca pasó por ellos. El padre de los menores, entonces, se presentó en la casa de ella, pero ya no la encontró ahí.

El informe añadió que los vehículos, el bolso y la cartera de la mujer estaban en la residencia, ubicada al noroeste de San Antonio en 500 Aster Trail; sin embargo, su teléfono celular no fue localizado. Tampoco se encontraron indicios de que alguien haya entrado a la fuerza al hogar ni de que haya ocurrido algún altercado dentro.

Los familiares de la joven madre aseguraron que no han podido contactarla desde entonces, pues no contesta las llamadas y mensajes telefónicos – un comportamiento que no es común en ella. Agregaron que pareciera que su celular estuviese apagado.

Muehlstein es descrita como una mujer blanca, de 5 pies con 2 pulgadas de estatura, 120 libras de peso, ojos de color marrón y cabello castaño. Ella tiene un tatuaje de una cruz en la espalda y otro de flores con un colibrí en las costillas.

La ultima vez que se le vio, la mujer vestía una camisa de manga larga con pantalones cortos de color naranja.

Si tienes información sobre el paradero de esta persona, llama al 210-207-7660.