Posible granizo y viento con la llegada de frente frío a la región de San Antonio

SAN ANTONIO - El ambiente seguirá húmedo y caluroso, pero a esto tendrá que añadirle tormentas fuertes y severas. Antes de las tormentas nos espera un sábado con mezcla de nubes y Sol, que es ideal para ir a Fiesta San Antonio durante el día.

Este panorama cambiará a partir del sábado en la tarde y la madrugada del domingo, explicó nuestro jefe de meteorología Ariel Rivera Vázquez.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo San Antonio aquí.

Las tormentas llegarán primero a la zona del Hill Country, a partir de las 9:00 p.m. del sábado hasta la madrugada del domingo.

Esa línea de tormentas puede contener granizo dañino mayor al tamaño de una moneda de 25 centavos y ráfagas de viento en exceso de 58 millas por hora. No se puede descartar la posibilidad de algún tornado corto.

En la zona de San Antonio y a lo largo de la Interestatal 35 las tormentas deben llegar en las primeras horas de la mañana del domingo, y afortunadamente, no serían tan fuertes. El horario será entre 3:00 a.m. y las 9:00 a.m.

El domingo se quedará mayormente nublado en todo el centro sur de Texas. Tanto sábado como domingo las temperaturas máximas estarán en los 80 grados.