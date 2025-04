¡Prepárate para celebrar! Fiesta San Antonio regresa con música, comida y desfiles

SAN ANTONIO - Los once días de celebración más esperados ocurren durante Fiesta San Antonio 2025, que este año se llevará a cabo del 24 de abril al 4 de mayo.

El número de eventos varía de un año a otro, pero la tradición indica que son más de 100. Algunos de ellos incluyen música, gastronomía, deportes, conmemoraciones militares, exhibiciones y desfiles.

A Fiesta San Antonio llegan personas de todo el país, pero más del 75 por ciento provienen de San Antonio y sus alrededores, según los organizadores.

Como dato curioso, Fiesta San Antonio comenzó en 1891 con un desfile para honrar la memoria de los héroes del Álamo y la Batalla de San Jacinto.

Para beneficio de los asistentes, el servicio de transporte VIA Park and Ride ofrece varias ubicaciones para recoger y dejar pasajeros.

De entre las muchas actividades que forman parte de Fiesta San Antonio estos son algunas de ellas, pero si quieres más detalles usa este enlace.

EN ABRIL

Jueves 24

Fiesta Carnaval

Alamodome Parking Lote C

5:00 a 11:00 pm

Taste of the Republic

Jack Guenther Pavilion at the Briscoe

5:00 pm a 9:00 pm

Viernes 25

Fiesta de los Reyes

Historic Market Square

10:00 am a 11:00 pm

Fiesta Flower Show

The Woodward Mansion

2:00 pm a 5:00 pm

Sábado 26

Coronación del rey Fido

Hops N Hounds

9:45 am a 11:00 am

Fiesta Masquerade Party

The Western San Antonio North

8:00 pm

Lunes 28

Texas Cavaliers River Parade

San Antonio River Walk

7:00 pm a 9:00 pm

Martes 29

A Night in Old San Antonio (NIOSA)

La Villita

5:30 pm a 10:30pm

Ford Mariachi Festival

The San Antonio Riverwalk

6:00 pm a 8:30 pm

EN MAYO

Sábado 3 de mayo

King William Fair

King William Historic District

8:00 am a 6:00 pm

Fiesta Carnival

Abril 24 al 4 de mayo

100 Montana