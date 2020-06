Profesionales ofrecen ayuda emocional a cuidadores de pacientes durante la pandemia

SAN ANTONIO - Para los cuidadores de pacientes puede ser difícil procesar el duelo cuando se trata de la sensación de pérdida con respecto a los impactos del COVID-19. También podría ser complicado cuando se trata del dolor natural que viene por cuidar a alguien con una enfermedad progresiva.

Los profesores y el personal del Instituto Glenn Biggs para el Alzheimer y las Enfermedades Neurodegenerativas de UT Health San Antonio expresaron sentirse preocupados por la salud mental de los cuidadores, sobre todo por el aislamiento requerido en medio de la pandemia.

“Hay varios recursos que son geniales para compartir con los cuidadores que están lidiando con muchas cosas durante la pandemia”, dijo Melissa Flores, LPC, consejera clínica y coordinadora de programas comunitarios del Instituto Glenn Biggs.

A continuación, este equipo de profesionales presenta recomendaciones para manejar momentos difíciles:

Date tiempo para sentir emociones, incluidas las malas.

En lugar de tratar de alejar tus pensamientos o sentirte culpable por tenerlos, abraza cada uno como viene y luego déjalos ir. Ignorar estos sentimientos puede conducir a desafíos mayores y más duraderos más adelante.

No luches contra el dolor; no serás vencido por eso.

A menudo, las personas sienten que si dejan salir alguna emoción, la "perderán". Sí, podemos sentir emociones fuertes y pueden ser incómodas por un momento, pero al igual que con todas las cosas, pasará.

Encuentra un método para expresar tu dolor.

El dolor se alivia si encontramos un espacio seguro para expresarlo, ya sea en voz alta o para nosotros mismos. Tener un espacio dedicado para reconocer el dolor puede hacer que sea más fácil de manejar. Hablar con un amigo de confianza, orar o escribir en un diario son algunas ideas para comenzar.

La culpa es un enemigo injustificado.

Está justificado y es normal desear que las cosas no fueran así o incluso que no te encuentres en esta situación. Eso de ninguna manera te convierte en un mal cuidador.

De acuerdo con el equipo profesional, las etapas tradicionales del dolor son la negación, la ira, la negociación, la tristeza y la aceptación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esto no siempre sucede en orden. Además, el hecho de que hayas pasado por una etapa no significa que no puedas volver a tener algunos de esos sentimientos.

Por último, los expertos recordaron que si bien no podemos controlar la situación o las cosas que hemos perdido, podemos controlar cómo respondemos a esas adversidades. Es decir, que podemos controlar cada acción que tomamos en el transcurso de un día.

Si eres un cuidador y sientes que no puedes manejar el dolor puedes hacer una cita de consejería llamando al 210-450-9960.