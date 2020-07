Prohíben quemas al aire libre para evitar incendios

SAN ANTONIO - El Tribunal de Comisionados del Condado Bexar aprobó una prohibición para la quema al aire libre en áreas no incorporadas del condado.

Así las cosas, el único escenario en el que se permite la quema doméstica a los residentes es para deshacerse de los desechos domésticos en barriles con mallas metálicas que evitan la propagación de chispas y llamas.

Según se informó, la orden prohíbe toda otra quema al aire libre, a menos que lo autorice el Jefe de Bomberos del Condado. También está permitido quemar para entrenamiento de extinción de incendios y operaciones mineras.

Violar esta prohibición de quemaduras es un delito menor de Clase C que se castiga con una multa que no exceda los $500. La misma seguirá vigente hasta el 15 de octubre o hasta que el Tribunal de Comisionados del Condado Bexar o la Oficina del Jefe de Bomberos determinen que no existe peligro para la seguridad pública.

“En comparación, durante todo el mes de junio hubo 26 incendios de hierba reportados dentro del condado. En julio ya ha habido más de 60 respuestas a los incendios de hierba”, declaró Chris López, jefe de bomberos del condado Bexar.

“Sin lluvias frecuentes las condiciones son favorables para este tipo de incendios. Insto al público a obedecer la prohibición de quemaduras para evitar cualquier posible pérdida de vidas y bienes”, agregó.