Proveedores locales detienen la aplicación de la vacuna Johnson & Johnson

SAN ANTONIO – Los proveedores públicos de la vacuna Johnson & Johnson contra la enfermedad de COVID-19 en San Antonio han detenido su aplicación temporalmente.

El Distrito de Salud Metropolitano (Metro Health), WellMed, University Health, y UT Health decidieron dejar de administrar esa vacuna después de que la Administración de Medicamentos y Alimentos y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades recomendaran pausar su distribución como medida de precaución a raíz de que seis mujeres de Estados Unidos desarrollaran un trastorno poco común de la coagulación de la sangre.

Esto significa que las inmunizaciones de Johnson & Johnson no se estarán aplicando en las clínicas de vacunación masiva del área de San Antonio, como los son los centros en Wonderland of the Americas, St. Phillip’s College, y las clínicas de WellMed.

Metro Health aseguró que este cambio no afectará las citas ya agendadas, mientras que WellMed informó que las personas que ya tenían una cita para recibir la vacuna Johnson & Johnson recibirán en su lugar la de Moderna.

“Seguimos alentando a las personas a que se vacunen lo antes posible con la vacuna Pfizer o Moderna y el suministro de ambas está aumentando rápidamente”, destacó la doctora Colleen Bridger, subadministradora de la Ciudad de San Antonio.

Según dato proveídos por Metro Health, el condado Bexar ha recibido un total de 45,800 dosis de la inmunización Johnson & Johnson desde el 8 de marzo y se estima que unos 25,512 residentes han sido vacunados con la misma.