Qué saber sobre los operativos contra migrantes en el Condado Bexar

CONDADO BEXAR - Los posibles operativos de las autoridades federales que buscan migrantes en situación de ilegalidad no pasan por escuelas, iglesias y hospitales de forma general, aseguró este jueves el alguacil del Condado Bexar, Javier Salazar.

"Lo que las autoridades federales nos han dicho, y ahorita no tengo razón para dudar, es que ellos no intentan ir a las escuelas, a las iglesias, a los hospitales, a empezar a pedir quién está aquí legalmente y quién no", dijo en conferencia de medios.

La única razón por la que ellos irían a uno de los sitios mencionados, especificó, es porque ya tienen una orden de arresto contra alguien que saben que está en ese lugar y por ello deben ir a buscarlo, pero serían casos específicos.

Podría darse el caso de que la persona que buscan esté con otras que también tienen un estatus ilegal y, dijo, ahí sí sería posible que también los arresten, pero no se trataría de una redada propiamente dicho.

Salazar subrayó que su prioridad no es la inmigración, sino proteger a toda su comunidad. Por lo que invitó a aquellas personas que han sido víctimas de algún inconveniente a que los busquen, sin importar su estatus migratorio ya que hay formas legales para protegerlos.

"No importa la calidad migratoria. Solamente queremos proteger a la comunidad", dijo Salazar, quien especificó en qué situaciones él y su equipo podrían apoyar a las autoridades federales y cuándo no.

"Las autoridades federales sí podrían pedir ayuda, sobre todo si hay una orden ya firmada por un juez, ahí sí los ayudaríamos", dijo, "Si no hay orden de un juez, nosotros podemos decir que no iremos a una iglesia o a un sitio así a buscar si hay personas que no tienen un estatus legal".

Salazar también comentó que se reunió con la comunidad escolar de South San Antonio para hablar sobre el miedo que tienen muchas familias, que no están dejando ir a sus hijos a clases.

"ICE no va a venir a una escuela sin razón, buscando a una persona, entonces si los niños tienen que ir a la escuela, llévenlos", dijo.

Si las familias no tienen problemas ni una historia criminal, aseguró Salazar, los niños pueden seguir en sus cursos escolares sin problema.

La llegada de Donald Trump a la presidencia de EEUU cambió la realidad y los sueños de miles de migrantes.